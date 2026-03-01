Troc du Livre Bibliothèque du Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Troc du Livre Bibliothèque du Paradou

Dimanche 29 mars 2026 de 9h30 à 12h30. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

2026-03-29

Troc du livre lu Le principe reste le même, venez avec des livres lus à donner et repartez avec des livres à lire Les livres que vous amenez doivent être propres, en bon état comme ceux que vous trouverez sur les tables !

Les apports sont limités à 15 livres par personne. L’entrée est libre et gratuite. Il y en aura pour tous les goûts. .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 35 95 biblio@mairie-du-paradou.fr

English :

Book swap The principle remains the same: come with books you’ve read to give away and leave with books to read. The books you bring must be clean and in good condition, just like the ones you’ll find on the tables!

