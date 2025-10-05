Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette Salle de sports Pouldreuzic

Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette Salle de sports Pouldreuzic dimanche 5 octobre 2025.

Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette

Salle de sports Hent Kreisker Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Venez chiner, vendre et profiter d’un moment convivial lors du Troc & Puces organisé par l’APEL Notre-Dame de Lorette.

Réservations d’emplacements ouvertes (bulletin d’inscription disponible auprès de l’APEL).

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle de sports Hent Kreisker Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 63 59 25 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-09-08 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN