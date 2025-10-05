Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette Salle de sports Pouldreuzic
Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette Salle de sports Pouldreuzic dimanche 5 octobre 2025.
Troc et Puces Apel Notre-Dame de Lorette
Salle de sports Hent Kreisker Pouldreuzic Finistère
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Venez chiner, vendre et profiter d’un moment convivial lors du Troc & Puces organisé par l’APEL Notre-Dame de Lorette.
Réservations d’emplacements ouvertes (bulletin d’inscription disponible auprès de l’APEL).
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle de sports Hent Kreisker Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 63 59 25 51
