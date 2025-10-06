Troc et puces Salle Jean Moulin Bannalec
Troc et puces Salle Jean Moulin Bannalec vendredi 1 mai 2026.
Troc et puces
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Traditionnel troc & puces du 1er mai organisé par le HandBall Club de Bannalec
Ouvert aux exposants dès 7h30
6€ la table de 1m25 (chaises fournies)
Petite restauration sur place .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 73 03 29 58
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troc et puces Bannalec a été mis à jour le 2025-10-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS