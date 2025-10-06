Troc et puces Salle Jean Moulin Bannalec

Traditionnel troc & puces du 1er mai organisé par le HandBall Club de Bannalec
Ouvert aux exposants dès 7h30
6€ la table de 1m25 (chaises fournies)
Petite restauration sur place   .

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 73 03 29 58 

