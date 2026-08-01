Informations pratiques

Cléden-Cap-Sizun

Troc et Puces CCAS

Site des Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le CCAS de Cleden-Cap-Sizun organise un Troc et Puces le samedi 16 août 2026 de 10 h à 18 h sur le site des moulins de Trouguer.

Entrée gratuite, petite restauration. .

Site des Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 61 45

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English :

L’événement Troc et Puces CCAS Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz