Troc et Puces CCAS Cléden-Cap-Sizun
dimanche 16 août 2026 · Cléden-Cap-Sizun
Informations pratiques
Cléden-Cap-Sizun
Troc et Puces CCAS
Site des Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le CCAS de Cleden-Cap-Sizun organise un Troc et Puces le samedi 16 août 2026 de 10 h à 18 h sur le site des moulins de Trouguer.
Entrée gratuite, petite restauration. .
Site des Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 61 45
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English :
L’événement Troc et Puces CCAS Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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