Troc et puces

Salle Multifonction Clohars-Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Organisé par l’association de Tennis de Table du RP Fouesnant

Buvette et restauration sur place. .

Salle Multifonction Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 7 44 77 60 22

English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-02-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN