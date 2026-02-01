Troc et puces Clohars-Fouesnant
Troc et puces Clohars-Fouesnant dimanche 22 février 2026.
Troc et puces
Salle Multifonction Clohars-Fouesnant Finistère
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Organisé par l’association de Tennis de Table du RP Fouesnant
Buvette et restauration sur place. .
Salle Multifonction Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 7 44 77 60 22
