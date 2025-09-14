Troc et puces Parking Leclerc Concarneau
Troc et puces Parking Leclerc Concarneau dimanche 14 septembre 2025.
Troc et puces
Parking Leclerc Maison Blanche Concarneau Finistère
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 17:30:00
2025-09-14
Organisé par les oeuvres sociales de la police de Concarneau .
Parking Leclerc Maison Blanche Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
