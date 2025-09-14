Troc et puces Parking Leclerc Concarneau

Troc et puces Parking Leclerc Concarneau dimanche 14 septembre 2025.

Troc et puces

Parking Leclerc Maison Blanche Concarneau Finistère

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

2025-09-14

Organisé par les oeuvres sociales de la police de Concarneau .

Parking Leclerc Maison Blanche Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

