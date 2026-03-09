Troc et puces Quai Carnot Concarneau
Troc et puces Quai Carnot Concarneau dimanche 30 août 2026.
Troc et puces
Quai Carnot Parking de la criée Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Des Joggeurs du Beffroi
Petite restauration sur place .
Quai Carnot Parking de la criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 69 70 79 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-03-09 par OTC CCA