Troc et puces de Noël Bignan

Troc et puces de Noël

Salle des fêtes Bignan Morbihan

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Organisation Div Yezh Begnen et l’amicale laïque école Jean Monnet, de 8h à 17h30. Stands uniquement en intérieur. 1€ l’entrée, gratuit de 12 ans. Restauration, buvette. .

Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 98 08 81 31

