Troc et puces de Noël Bignan
Troc et puces de Noël Bignan dimanche 30 novembre 2025.
Troc et puces de Noël
Salle des fêtes Bignan Morbihan
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Organisation Div Yezh Begnen et l’amicale laïque école Jean Monnet, de 8h à 17h30. Stands uniquement en intérieur. 1€ l’entrée, gratuit de 12 ans. Restauration, buvette. .
Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 98 08 81 31
