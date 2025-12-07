Troc et puces du collège Notre Dame De Penhors Salle omnisports Pouldreuzic
Troc et puces du collège Notre Dame De Penhors Salle omnisports Pouldreuzic dimanche 7 décembre 2025.
Troc et puces du collège Notre Dame De Penhors
Salle omnisports Hent Kreisker Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
C’est le bon moment pour faire des bonnes affaires !
Buvette et restauration sur place.
Gratuit moins de 12 ans. .
Salle omnisports Hent Kreisker Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 68 81 55 76
English : Troc et puces du collège Notre Dame De Penhors
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troc et puces du collège Notre Dame De Penhors Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Destination Pays Bigouden