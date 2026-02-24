Troc et puces Criée d’Etel Étel
Troc et puces organisé par Erdeven-Etel Foot
Sous la criée d’Étel
Le 15 mars 2026 de 8h à 17h
Entrée à 1€
Buvette et restauration sur place
Exposants 4€ par mètre linéaire (tables comprises), réservations auprès de M. Le Rouzic .
Criée d’Etel Cours des Quais Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 78 09 00 10
L’événement Troc et puces Étel a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon