Troc et puces Criée d’Etel Étel

Troc et puces

Criée d’Etel Cours des Quais Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Troc et puces organisé par Erdeven-Etel Foot

Sous la criée d’Étel

Le 15 mars 2026 de 8h à 17h

Entrée à 1€

Buvette et restauration sur place

Exposants 4€ par mètre linéaire (tables comprises), réservations auprès de M. Le Rouzic .

Criée d’Etel Cours des Quais Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 78 09 00 10

