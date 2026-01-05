TROC ET PUCES Quartier Julien Le Grand Inzinzac-Lochrist

TROC ET PUCES

Quartier Julien Le Grand Halle de Locastel Inzinzac-Lochrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 08:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

L’amicale Les P’tites Châtaignes fait son troc et puces

Petite buvette et restauration sur place. Café et collation offerts aux exposants pour se réchauffer ;)

L’ensemble des recettes bénéficiera à l’école La Châtaigneraie de Penquesten. .

Quartier Julien Le Grand Halle de Locastel Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan Bretagne +33 7 83 72 04 61

