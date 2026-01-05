TROC ET PUCES Quartier Julien Le Grand Inzinzac-Lochrist
TROC ET PUCES Quartier Julien Le Grand Inzinzac-Lochrist dimanche 8 février 2026.
TROC ET PUCES
Quartier Julien Le Grand Halle de Locastel Inzinzac-Lochrist Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 08:30:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
Date(s) :
2026-02-08
L’amicale Les P’tites Châtaignes fait son troc et puces
Petite buvette et restauration sur place. Café et collation offerts aux exposants pour se réchauffer ;)
L’ensemble des recettes bénéficiera à l’école La Châtaigneraie de Penquesten. .
Quartier Julien Le Grand Halle de Locastel Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan Bretagne +33 7 83 72 04 61
