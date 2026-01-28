Troc et puces Salle polyvalente Le Saint

Troc et puces

Salle polyvalente Rue Caderon Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La Gym Saintoise organise son premier troc et puces. N’hésitez pas à vous inscrire, c’est le moment de vider vos placards et de faire de la place ! .

Salle polyvalente Rue Caderon Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 73 84 03 73

