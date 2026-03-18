Troc et puces

Salle des sports Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Troc et puces organisé par la section de sport adapté du SC Sournais.

Petite restauration sur place.

Renseignement ou réservation par téléphone. .

Salle des sports Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 87 04 11 22

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English :

L’événement Troc et puces Le Sourn a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté