Troc et puces Le Sourn
Troc et puces Le Sourn dimanche 19 avril 2026.
Troc et puces
Salle des sports Le Sourn Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Troc et puces organisé par la section de sport adapté du SC Sournais.
Petite restauration sur place.
Renseignement ou réservation par téléphone. .
Salle des sports Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 87 04 11 22
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English :
L’événement Troc et puces Le Sourn a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté