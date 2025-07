Troc et puces Le Trévoux

Troc et puces Le Trévoux dimanche 7 septembre 2025.

Plan d'eau Le Trévoux Finistère

Début : 2025-09-07 08:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Troc et puces au plan d’eau

Buvette et restauration sur place

Accueil des exposants à partir de 6h30, inscription via formulaire, téléphone ou mail .

Plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 7 68 73 88 50

