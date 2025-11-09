Troc et Puces Les Petits Coeurs du Cap Mahalon
Troc et Puces le 9 novembre à Mahalon
L’association Les Petits Coeurs du Cap organise un Troc et Puces le dimanche 09 novembre de 9h à 18h au Centre Multi Activités de Mahalon.
Les fonds récoltés serviront à financer du matériel pour les enfants pour des activités éducatives, manuelles, ludiques à la MAM.
Entrée 1,50€ , gratuit enfant.
Petite restauration, buvette. .
Centre Multi-Activités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 7 67 16 50 17
