Troc et puces Rue de la Bouillerie Locminé

Troc et puces

Rue de la Bouillerie Halle des sports Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

De 8h à 18h à la Halle des sports, buvette et restauration sur place, entrée payante à partir de 14 ans. Organisé par Baud Locminé Handball. .

Rue de la Bouillerie Halle des sports Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 21 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc et puces Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE