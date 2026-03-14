Troc et puces

Place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

De 8h à 18h. Restauration, buvette sur place. Organisation Breizh anim 56. Entrée gratuite. .

Place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45

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English :

L’événement Troc et puces Locminé a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE