Troc et puces Locminé
Troc et puces Locminé dimanche 12 avril 2026.
Troc et puces
Place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
De 8h à 18h. Restauration, buvette sur place. Organisation Breizh anim 56. Entrée gratuite. .
Place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45
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English :
L’événement Troc et puces Locminé a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE