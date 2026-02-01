Troc et Puces Melgven
Troc et Puces Melgven dimanche 8 février 2026.
Troc et Puces
Salle Polyvalente Melgven Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Trocs et puces organisé par L’école de piste de Melgven.
Restauration et buvette sur place
Complet exposants
entrée 1.50€ ( gratuit -14 ans) .
Salle Polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 61 84 38 16
English : Troc et Puces
