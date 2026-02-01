Troc et Puces Melgven

Troc et Puces

Salle Polyvalente Melgven Finistère

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Trocs et puces organisé par L’école de piste de Melgven.

Restauration et buvette sur place

Complet exposants

entrée 1.50€ ( gratuit -14 ans) .

Salle Polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 61 84 38 16

