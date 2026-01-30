Troc et puces

salle polyvalente Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Troc et puces Melgven organisé par le Comité des fêtes de Melgven .

salle polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 7 45 83 04 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Melgven a été mis à jour le 2026-01-30 par OTC CCA