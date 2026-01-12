Troc et puces Moréac
Troc et puces Moréac dimanche 1 février 2026.
Troc et puces
Salle An Ty Roz Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’amicale laïque du Grand Marronnier organise son troc et puces, de 8h à 17h.
Buvette et restauration sur place.
Entrée 1 €, gratuit moins de 12 ans. .
Salle An Ty Roz Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 79 33 71 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Troc et puces Moréac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE