Troc et puces Moréac

Troc et puces

Salle An Ty Roz Moréac Morbihan

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

L’amicale laïque du Grand Marronnier organise son troc et puces, de 8h à 17h.

Buvette et restauration sur place.

Entrée 1 €, gratuit moins de 12 ans. .

Salle An Ty Roz Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 79 33 71 77

