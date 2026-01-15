Troc et puces Plobannalec-Lesconil

Troc et puces Plobannalec-Lesconil dimanche 5 avril 2026.

Troc et puces

Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Venez chiner de bonnes affaires.
Organisé par l’association A3PL (Association des Pêcheurs Plaisanciers de Plobannalec-Lesconil)   .

Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 64 35 47 14 

English : Troc et puces

