Troc et puces Plobannalec-Lesconil dimanche 5 avril 2026.
Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Venez chiner de bonnes affaires.
Organisé par l’association A3PL (Association des Pêcheurs Plaisanciers de Plobannalec-Lesconil) .
Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 64 35 47 14
