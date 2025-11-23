Troc et Puces La Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Troc et Puces

La Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Rendez-vous à ne pas manquer pour troquer, fouiller, chiner….

Organisé par le Twirling Club de Plonéour-Lanvern. .

La Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 51 99 61 71

