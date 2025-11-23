Troc et Puces La Halle Raphalen Plonéour-Lanvern
Troc et Puces La Halle Raphalen Plonéour-Lanvern dimanche 23 novembre 2025.
Troc et Puces
La Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Rendez-vous à ne pas manquer pour troquer, fouiller, chiner….
Organisé par le Twirling Club de Plonéour-Lanvern. .
La Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 51 99 61 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troc et Puces Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Destination Pays Bigouden