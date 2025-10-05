Troc et puces Rue du Stade Querrien
Troc et puces Rue du Stade Querrien dimanche 5 octobre 2025.
Troc et puces
Rue du Stade Boulodrome Querrien Finistère
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Troc et puces organisé par l’APE de l’école publique. .
Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 67 62 37 12
