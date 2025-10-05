Troc et puces Rue du Stade Querrien

Troc et puces Rue du Stade Querrien dimanche 5 octobre 2025.

Troc et puces

Rue du Stade Boulodrome Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Troc et puces organisé par l’APE de l’école publique. .

Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 67 62 37 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Troc et puces Querrien a été mis à jour le 2025-09-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS