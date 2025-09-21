Troc et puces Ehpad de Bois Joly Quimperlé

Troc et puces

Ehpad de Bois Joly 135 Rue d’Arzano Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Troc et puces organisé organisé par l’Association Dalc’h Mad.

Restauration sur place (crêpes, frites, saucisses, gâteaux, boissons…).

Musicien Lys An & son groupe.

Bénéfices au profit de l’Association pour des actions auprès des résidents. .

Ehpad de Bois Joly 135 Rue d’Arzano Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 62 59

