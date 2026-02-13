Troc et puces

Salle Collette Besson Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Troc et puces

A la salle des sports Colette BESSON de Rosporden par Roz Hand’Du 29

Contact pour inscription au 07 66 70 74 18 ou rhd29.trocpuces@gmail.com .

Salle Collette Besson Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 7 66 70 74 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Rosporden a été mis à jour le 2026-02-13 par OTC CCA