Troc et puces Rosporden dimanche 1 mars 2026.
Salle Collette Besson Rosporden Finistère
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
A la salle des sports Colette BESSON de Rosporden par Roz Hand’Du 29
Contact pour inscription au 07 66 70 74 18 ou rhd29.trocpuces@gmail.com .
Salle Collette Besson Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 7 66 70 74 18
