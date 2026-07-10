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AGENDA · Saint-Hernin

Troc et puces Saint-Hernin Saint-Hernin

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Hernin

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Bourg
Ville
29270 Saint-Hernin
Département
Finistère
Tarif

Saint-Hernin

Troc et puces Saint-Hernin

Bourg Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

L’association des Capucins et le comité des fêtes organise son Troc et puces tous les 1er dimanche de septembre !

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
3€ pour le mètre linéaire.   .

Bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 6 48 77 94 78 

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English :

L’événement Troc et puces Saint-Hernin Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée