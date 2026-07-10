Informations pratiques

Saint-Hernin

Troc et puces Saint-Hernin

Bourg Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’association des Capucins et le comité des fêtes organise son Troc et puces tous les 1er dimanche de septembre !

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.

3€ pour le mètre linéaire. .

Bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 6 48 77 94 78

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English :

L’événement Troc et puces Saint-Hernin Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée