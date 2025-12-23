Troc et puces Saint-Jean-Brévelay
Troc et puces Saint-Jean-Brévelay dimanche 1 février 2026.
Troc et puces
Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Date :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

2026-02-01
Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame. De 8h à 18h. Restauration sur place. Entrée 1€50. .
Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 42 04
L’événement Troc et puces Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE