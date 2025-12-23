Troc et puces Saint-Jean-Brévelay

Troc et puces

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame. De 8h à 18h. Restauration sur place. Entrée 1€50. .

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 42 04

