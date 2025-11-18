Troc et puces Skol Diwan Kemperle Rue de Pont-Aven Quimperlé

Troc et puces Skol Diwan Kemperle

Rue de Pont-Aven Parking du Leclerc Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Troc et puces organisé par le comité de soutien de l’école Diwan Kemperle. .

Rue de Pont-Aven Parking du Leclerc Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 44 44 72 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Troc et puces Skol Diwan Kemperle Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS