Troc et vente de plantes Doudeauville-en-Vexin
Troc et vente de plantes Doudeauville-en-Vexin dimanche 12 avril 2026.
Doudeauville-en-Vexin
Troc et vente de plantes
10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Au programme
– Embellissez votre espace avec le troc et la vente de plantes,
– Atelier pour les enfants avec Philippe et Micka, les jardiniers en herbe,
– Concours de la meilleure tarte aux pommes (récompense à la clef résultat à 12h),
– Petites douceurs et café. .
10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 73 72 32 07 cdf.doudeauville@gmail.com
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English : Troc et vente de plantes
L’événement Troc et vente de plantes Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme