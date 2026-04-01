Doudeauville-en-Vexin

Troc et vente de plantes

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Au programme

– Embellissez votre espace avec le troc et la vente de plantes,

– Atelier pour les enfants avec Philippe et Micka, les jardiniers en herbe,

– Concours de la meilleure tarte aux pommes (récompense à la clef résultat à 12h),

– Petites douceurs et café. .

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 73 72 32 07 cdf.doudeauville@gmail.com

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English : Troc et vente de plantes

L’événement Troc et vente de plantes Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme