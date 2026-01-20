Troc graines & plantes Lièpvre

Troc graines & plantes

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Ferme d’Argentin vous propose un lieu d’échange pour vos plants et vos graines, afin de vous permettre d’augmenter le nombre de variétés présentes dans votre jardin ou pour éviter de jeter des plants en surnombre.

Ce sera l’occasion d’échanger avec d’autres passionnés de jardinage. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

La Ferme d’Argentin offers you a place to exchange your plants and seeds, so that you can increase the number of varieties in your garden or avoid throwing away excess plants.

