Troc Habits, Salle polyvalente, Saint-Sulpice-la-Forêt

Troc Habits Dimanche 29 mars, 09h00, 10h00 Salle polyvalente Ille-et-Vilaine

Accès libre sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T09:00:00+02:00 – 2026-03-29T09:50:00+02:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T11:30:00+02:00

Quand ?

Ce dimanche 29 mars 2025, à la salle polyvalente de Saint-Sulpice-la-Forêt.

Programme :

09h00 à 09h50 : Dépôt des articles (au moins un article par personne pour participer, maximum 10 article par personne)

10h00 à 11h30 : Troc ouvert à tous !

Le concept : Apportez le matin les vêtements et accessoires dont vous n’avez plus besoin, puis revenez en fin de matinée pour choisir librement parmi les articles disponibles. Adultes et enfants, vêtements, chaussures, linge de maison, sacs… tout est bienvenu tant que c’est en bon état !

✨ Bonus solidaire : Les articles restants seront donnés à des associations !

C’est le moment idéal pour faire de la place chez vous, tout en participant à un geste solidaire et convivial.

Salle polyvalente 13 Rue de la Grange, Place René-Mathieu Cuisnier, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 66 23 63 https://saint-sulpice-la-foret.fr/

Dimanche 29 mars 2026 à la salle polyvalente saint-sulpice-la-forêt ape

Des Arbres et des Papiers