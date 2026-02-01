Troc lectures au Texte Libre Le Texte Libre Cognac
Troc lectures au Texte Libre Le Texte Libre Cognac vendredi 27 février 2026.
Troc lectures au Texte Libre
Le Texte Libre 17 rue Henri Fichon Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Retrouvez notre rendez-vous mensuel pour échanger vos livres, vos coups de cœur et repartir avec de nouvelles lectures !
.
Le Texte Libre 17 rue Henri Fichon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 20 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us every month to swap books, share your favourites and discover new reads!
L’événement Troc lectures au Texte Libre Cognac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac