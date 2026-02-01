Troc lectures au Texte Libre Le Texte Libre Cognac

Troc lectures au Texte Libre

Le Texte Libre 17 rue Henri Fichon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Retrouvez notre rendez-vous mensuel pour échanger vos livres, vos coups de cœur et repartir avec de nouvelles lectures !

.

Le Texte Libre 17 rue Henri Fichon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us every month to swap books, share your favourites and discover new reads!

L’événement Troc lectures au Texte Libre Cognac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac