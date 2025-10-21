Troc livres et exposition de dessins

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-13 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-13

Troc livres et exposition de dessins

Troc livres et expositions de dessins des écoliers des communes alentours. Echange et ventes de livres. Coin lecture et café. Discussion littéraire. Concours du plus beau dessin. Dimanche 14h-17. Lundi 10h-16h. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire encoreplusloing.association@laposte.net

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English :

Book swap and drawing exhibition

L’événement Troc livres et exposition de dessins Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD