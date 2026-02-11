Troc-livres

Matzenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

2026-06-14

Vos étagères débordent de livres, revues, BD, CD, DVD que vous avez aimé mais que vous ne voulez pas jeter. Vous n’avez plus ou pas de place pour de nouvelles acquisitions et/ou vous aimez que vos auteurs, héros, thèmes favoris, etc, continuent de trouver de nouveaux propriétaires….. Alors venez avec vos trésors pour les échanger, les faire découvrir. Si vous n’en avez pas, venez en dénicher chez ceux qui en proposent. Tout est gratuit, c’est le vide-bibliothèque sans échange d’euros. À l’issue de ce RV chacun repartira avec ses ouvrages qui n’auront pas trouvé preneur. Présence exceptionnelle de Denis Schultz (rencontres et dédicaces) .

2 place de l'église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 57 42 45 pascale.benchimol@free.fr

