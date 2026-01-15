Troc Livres Saint-Laurent-Médoc
Troc Livres Saint-Laurent-Médoc dimanche 1 février 2026.
Troc Livres
1 rue Saint-Exupéry, Saint-Laurent-Médoc Gironde
Début : 2026-02-01
fin : 2026-12-06
2026-02-01 2026-04-19 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-08 2026-12-06
L’association Bernos en fête organise sa nouvelle année de Troc Livres.
3 dates seront couplées à d’autres événements, à savoir le 2 mars au Salon du Savoir-Faire à la salle des fêtes ; le 20 avril avec la chasse aux oeufs au champ de foire de Bernos ; le 1er juin avec le vide-greniers et troc plantes au champ de foire de Bernos.
Ramenez les livres que vous avez déjà lu et repartez avec de nouvelles lectures ! .
