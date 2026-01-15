Troc Livres

1 rue Saint-Exupéry, Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-02-01 2026-04-19 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-08 2026-12-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Bernos en fête organise sa nouvelle année de Troc Livres.

3 dates seront couplées à d’autres événements, à savoir le 2 mars au Salon du Savoir-Faire à la salle des fêtes ; le 20 avril avec la chasse aux oeufs au champ de foire de Bernos ; le 1er juin avec le vide-greniers et troc plantes au champ de foire de Bernos.

Ramenez les livres que vous avez déjà lu et repartez avec de nouvelles lectures ! .

1 rue Saint-Exupéry, Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 42 09 56 bernosenfete33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc Livres

L’événement Troc Livres Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Médoc-Vignoble