Troc’ livres Salle des associations de Breuil La Réorte Saint-Mard

Troc’ livres

Salle des associations de Breuil La Réorte 39 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Le foyer rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte organise son troc’ livres !

Tous livres, mangas.. petit goûter surprise et boissons.

English :

The Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte is organizing its book swap!

All books, mangas… surprise snack and drinks.

German :

Der Foyer rural von Saint-Mard/Breuil la Réorte organisiert seinen Büchertausch!

Alle Bücher, Mangas… kleiner Überraschungssnack und Getränke.

Italiano :

Il Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte organizza il suo scambio di libri!

Tutti i libri, i manga… piccola merenda a sorpresa e bevande.

Espanol :

El Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte organiza un intercambio de libros

Todos los libros, mangas… pequeño aperitivo sorpresa y bebidas.

