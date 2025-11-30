Troc’ livres Salle des associations de Breuil La Réorte Saint-Mard
Troc’ livres Salle des associations de Breuil La Réorte Saint-Mard dimanche 30 novembre 2025.
Troc’ livres
Salle des associations de Breuil La Réorte 39 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Le foyer rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte organise son troc’ livres !
Tous livres, mangas.. petit goûter surprise et boissons.
Salle des associations de Breuil La Réorte 39 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 84 81 ruralfoyer17700@gmail.com
English :
The Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte is organizing its book swap!
All books, mangas… surprise snack and drinks.
German :
Der Foyer rural von Saint-Mard/Breuil la Réorte organisiert seinen Büchertausch!
Alle Bücher, Mangas… kleiner Überraschungssnack und Getränke.
Italiano :
Il Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte organizza il suo scambio di libri!
Tutti i libri, i manga… piccola merenda a sorpresa e bevande.
Espanol :
El Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil la Réorte organiza un intercambio de libros
Todos los libros, mangas… pequeño aperitivo sorpresa y bebidas.
