Troc Main Verte à la Maison du Jardinage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Lieu du Troc : dans le chai du Parc de Bercy, à l’intérieur du chai de Bercy l’ancien entrepôt à vins de 13h30 à 16h.

Troquez vos graines, vos plantes, vos semis, vos boutures, vos livres et fiches de jardinage, vos outils de jardinage… dans le Chai de Bercy.

Le dimanche 15 février 2026

de 13h30 à 16h00

gratuit

Tout public.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



