Troc Main Verte au Chai de Bercy Maison du Jardinage et du compostage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris dimanche 19 octobre 2025.

Lieu du Troc : de 14h00 à 15h30 devant le chai du Parc de Bercy face à la Maison du Jardinage et du compostage, Troc en extérieur. Le chai était anciennement un entrepôt à vins aujourd’hui restauré pour accueillir divers manifestations organisés par la Ville de Paris.

Troquez vos graines, vos plantes, vos semis, vos boutures, vos livres et fiches de jardinage, vos outils de jardinage… devant le Chai de Bercy en extérieur.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

sans réservation [ en libre ]

Tout public.

Maison du Jardinage et du compostage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature