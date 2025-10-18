Troc | Matériel de couture Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Troc | Matériel de couture Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 18 octobre 2025.
Samedi 18 octobre de 10h à 18h |
Le troc couture, c’est l’occasion de vider ses placards, de partager ses trouvailles et de découvrir de nouveaux matériaux dans une ambiance conviviale. !
Gratuit, en accès libre.
Le troc couture, c’est l’occasion de vider ses placards, de partager ses trouvailles et de découvrir de nouveaux matériaux dans une ambiance conviviale. !
Le samedi 18 octobre 2025
de 10h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T13:00:00+02:00
fin : 2025-10-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin