Troc nature Magnicourt

Vous aimez les plantes et le jardinage ? Alors ne manquez pas cet événement incontournable des amoureux de nature !
Comme chaque année, l’association Cap Magnicourt vous donne rendez-vous pour une journée troc de plantes. Venez avec vos plants, boutures et graines et procédez à vos échanges ! Au cours de cette journée, vous pourrez aussi découvrir des producteurs et artisans locaux à travers diverses expositions, ainsi que des animations pour petits et grands et des jeux pour enfants. De quoi passer une journée bien remplie !
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Magnicourt 10240 Aube Grand Est +33 6 72 39 97 28 capmagnicourt@gmail.com
