Troc nature Magnicourt dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes Magnicourt Aube

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Vous aimez les plantes et le jardinage ? Alors ne manquez pas cet événement incontournable des amoureux de nature !

Comme chaque année, l’association Cap Magnicourt vous donne rendez-vous pour une journée troc de plantes. Venez avec vos plants, boutures et graines et procédez à vos échanges ! Au cours de cette journée, vous pourrez aussi découvrir des producteurs et artisans locaux à travers diverses expositions, ainsi que des animations pour petits et grands et des jeux pour enfants. De quoi passer une journée bien remplie !

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Magnicourt 10240 Aube Grand Est +33 6 72 39 97 28 capmagnicourt@gmail.com

