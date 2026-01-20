Troc-Party Salle Polyvalente Le Langon

Troc-Party

Salle Polyvalente Place des Anciens Combattants Le Langon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Troc-party organisée par Troc2trucs, avec Assemblée Générale dès 10h.

10h Assemblée générale de l’Association,

11h Moment Troc (plantes, livres, jeux, légumes-fruits, vêtements, etc)

12h30 Apéritif offert, et Repas partagé chacun apportant un plat et ses couverts

Tables à disposition pour le troc

Troc2trucs, c’est du troc mais surtout du lien et des rencontres chaleureuses, riche d’échanges de tout ordre !

Si vous êtes intéressé ou curieux, venez nous rencontrer lors de cette matinée ! .

Salle Polyvalente Place des Anciens Combattants Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire gestion@troc2trucs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Troc party organized by Troc2trucs, with AGM at 10am.

L’événement Troc-Party Le Langon a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin