Troc-Party Salle Polyvalente Le Langon

Salle Polyvalente Place des Anciens Combattants Le Langon Vendée
Troc-party organisée par Troc2trucs, avec Assemblée Générale dès 10h.
10h Assemblée générale de l’Association,
11h Moment Troc (plantes, livres, jeux, légumes-fruits, vêtements, etc)
12h30 Apéritif offert, et Repas partagé chacun apportant un plat et ses couverts
Tables à disposition pour le troc
Troc2trucs, c’est du troc mais surtout du lien et des rencontres chaleureuses, riche d’échanges de tout ordre !
Si vous êtes intéressé ou curieux, venez nous rencontrer lors de cette matinée ! .
Salle Polyvalente Place des Anciens Combattants Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire gestion@troc2trucs.fr
English :
Troc party organized by Troc2trucs, with AGM at 10am.
