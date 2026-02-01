Troc Party

Place Camille Claudel Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-25

le centre social de Saint-Aignan à Pithiviers organise une Troc Party de 10h à 18h. Cet événement gratuit permet d’échanger vêtements de printemps/été, jeux et jouets ! Une journée conviviale avec ateliers enfants, goûter et vente de vélos.

Le Centre social et l’Espace de Vie Sociale de Pithiviers invitent les habitants à une grande Troc Party le mercredi 25 mars 2026. Installé au centre social de Saint-Aignan, cet événement se déroule en continu de 10h00 à 18h00. C’est l’occasion idéale pour renouveler la garde-robe printemps/été de toute la famille ou dénicher de nouveaux jeux et jouets de manière écoresponsable.

Au-delà du troc, la journée propose de nombreuses animations des ateliers ludiques pour les enfants, un goûter partagé pour tous, ainsi qu’une vente de vélos d’occasion orchestrée par l’association 1-Terre-Actions. Cette initiative solidaire favorise le lien social et l’économie circulaire au cœur de la Ville de Pithiviers. Pour toute information, contactez centre-social@pithiviers.fr. .

Place Camille Claudel Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 84 91 centre-social@pithiviers.fr

English :

the Saint-Aignan social center in Pithiviers is organizing a Troc Party from 10am to 6pm. This free event is an opportunity to swap spring/summer clothes, games and toys! A fun-filled day with children’s workshops, snacks and bike sales.

L’événement Troc Party Pithiviers a été mis à jour le 2026-02-03 par OT GRAND PITHIVERAIS