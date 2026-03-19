Troc party Saint-Lô
Troc party Saint-Lô samedi 4 avril 2026.
Troc party
45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous le samedi 04 avril au centre social Mersier à Saint-Lô de 10h à 17h pour la troc party !
Gratuit ouvert à tous. .
45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 33 35
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English : Troc party
L’événement Troc party Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Lô