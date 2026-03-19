Troc party

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous le samedi 04 avril au centre social Mersier à Saint-Lô de 10h à 17h pour la troc party !

Gratuit ouvert à tous. .

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 33 35

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English : Troc party

L’événement Troc party Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Lô