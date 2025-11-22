Troc pêche Place général de Goutel Sarras

Troc pêche

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

Achetez, vendez et/ou échangez votre matériel de pêche. Toutes pêches acceptées: carpistes, moucheurs, toc…

Place général de Goutel Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes trocpeche.ga@gmail.com

English :

Buy, sell and/or trade your fishing tackle. All types of fishing accepted: carp, fly, toc…

German :

Kaufen, verkaufen und/oder tauschen Sie Ihre Angelausrüstung. Alle Angelarten werden akzeptiert: Karpfen, Fliegenfischer, Toc…

Italiano :

Comprate, vendete e/o scambiate la vostra attrezzatura da pesca. Sono accettati tutti i tipi di pesca: carp fishing, pesca a mosca, toc…

Espanol :

Compre, venda y/o cambie su material de pesca. Se aceptan todos los tipos de pesca: pesca de carpas, pesca con mosca, toc…

