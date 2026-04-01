Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TROC PLANTE La Saucelle

TROC PLANTE La Saucelle

TROC PLANTE La Saucelle samedi 25 avril 2026.

Adresse : L'Église

Ville : 28250 La Saucelle

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Saucelle

TROC PLANTE

L’Église La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Les amis du Clos Genet organise un Troc Plante, place de l’église. Venez apportez vos plantes et repartez avec d’autres.
Les amis du Clos Genet organise un Troc Plante, place de l’église. Venez apportez vos plantes et repartez avec d’autres.   .

L’Église La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   lesamisduclosgenet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les amis du Clos Genet are organizing a Plant Troc in the church square. Come and bring your plants and leave with others.

L’événement TROC PLANTE La Saucelle a été mis à jour le 2026-04-16 par OTs DU PERCHE