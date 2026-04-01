La Saucelle

TROC PLANTE

L’Église La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les amis du Clos Genet organise un Troc Plante, place de l’église. Venez apportez vos plantes et repartez avec d’autres.

Les amis du Clos Genet organise un Troc Plante, place de l’église. Venez apportez vos plantes et repartez avec d’autres. .

L’Église La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesamisduclosgenet@gmail.com

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English :

Les amis du Clos Genet are organizing a Plant Troc in the church square. Come and bring your plants and leave with others.

L’événement TROC PLANTE La Saucelle a été mis à jour le 2026-04-16 par OTs DU PERCHE