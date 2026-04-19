Troc plantes à Crossac Jardin du Croazac café Crossac
Troc plantes à Crossac Jardin du Croazac café Crossac dimanche 19 avril 2026.
Crossac
Troc plantes à Crossac
Jardin du Croazac café 5 rue Pierre Plaisance Crossac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Troc plantes au Croazac café
Rendez-vous le dimanche 19 avril de 9h à 12h pour un moment convivial et nature, dans le jardin du Croazac café, 5 rue Pierre Plaisance (près de la mairie)
Identifiez et étiquettez vos plants et sachets de graines
Placement libre (table non fournie)
Partage de conseils, de livres de jardinage et de bonnes recettes
Venez nombreux pour échanger, découvrir et passer un bon moment ensemble !
Le café sera également ouvert pour vous accueillir tout au long de la matinée .
Jardin du Croazac café 5 rue Pierre Plaisance Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Troc plantes à Crossac Crossac a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT44
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