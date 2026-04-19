Troc plantes à Crossac Jardin du Croazac café Crossac

Crossac

Troc plantes à Crossac

Jardin du Croazac café 5 rue Pierre Plaisance Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Troc plantes au Croazac café

Rendez-vous le dimanche 19 avril de 9h à 12h pour un moment convivial et nature, dans le jardin du Croazac café, 5 rue Pierre Plaisance (près de la mairie)

Identifiez et étiquettez vos plants et sachets de graines

Placement libre (table non fournie)

Partage de conseils, de livres de jardinage et de bonnes recettes

Venez nombreux pour échanger, découvrir et passer un bon moment ensemble !

Le café sera également ouvert pour vous accueillir tout au long de la matinée .

Jardin du Croazac café 5 rue Pierre Plaisance Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Troc plantes à Crossac Crossac a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT44