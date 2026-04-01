Troc plantes à Saint-Cirgues Saint-Cirgues
Troc plantes à Saint-Cirgues Saint-Cirgues dimanche 19 avril 2026.
Saint-Cirgues
Troc plantes à Saint-Cirgues
Église de Saint-Cirgues Saint-Cirgues Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Manifestation conviviale autour du jardinage proposant des échanges de plantes, boutures, graines et outils
Manifestation conviviale autour du jardinage proposant des échanges de plantes, boutures, graines et outils. L’événement favorise le troc, le partage de savoir-faire et la valorisation des pratiques écologiques et du jardinage amateur.
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Église de Saint-Cirgues Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 63 45 73 70
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English :
Friendly gardening event offering exchanges of plants, cuttings, seeds and tools
L’événement Troc plantes à Saint-Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac