Saint-Cirgues

Troc plantes à Saint-Cirgues

Église de Saint-Cirgues Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Manifestation conviviale autour du jardinage proposant des échanges de plantes, boutures, graines et outils

Manifestation conviviale autour du jardinage proposant des échanges de plantes, boutures, graines et outils. L’événement favorise le troc, le partage de savoir-faire et la valorisation des pratiques écologiques et du jardinage amateur.

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Église de Saint-Cirgues Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 63 45 73 70

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English :

Friendly gardening event offering exchanges of plants, cuttings, seeds and tools

L’événement Troc plantes à Saint-Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac