Troc plantes à Sainte-Neomaye Sainte-Néomaye

Troc plantes à Sainte-Neomaye

Cour des écoles Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

L’association Fleurs et Jardins organise son troc plantes de printemps.

Au programme marche nature, un atelier de greffage d’arbres fruitiers et un petit marché de producteurs et d’artisans.

Dans le cadre d’un projet pédagogique, l’école de Ste Néomaye aurait besoin de plantes aromatiques diverses et variées. Si vous souhaitez l’aider, prévoyez quelques pieds.

Pour le Troc-plantes, préparez vos graines, plants, boutures dans des petits contenants.

Pensez à les identifier. .

Cour des écoles Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine fleurs.jardins@orange.fr

