Troc Plantes

Ehpad Les Signolles Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’EHPAD Les Signolles à Ajain organise son Troc-Plantes

Ce rendez-vous des amoureux du jardin permet aux résidents d’échanger leurs plants et leurs savoir-faire avec les visiteurs. .

Ehpad Les Signolles Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc Plantes

L’événement Troc Plantes Ajain a été mis à jour le 2026-03-17 par Creuse Tourisme