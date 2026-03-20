Troc Plantes Ajain
Troc Plantes Ajain samedi 25 avril 2026.
Troc Plantes
Ehpad Les Signolles Ajain Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’EHPAD Les Signolles à Ajain organise son Troc-Plantes
Ce rendez-vous des amoureux du jardin permet aux résidents d’échanger leurs plants et leurs savoir-faire avec les visiteurs. .
Ehpad Les Signolles Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 95 00
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English : Troc Plantes
L’événement Troc Plantes Ajain a été mis à jour le 2026-03-17 par Creuse Tourisme