Troc plantes Musée Agricole Botans

Troc plantes

Musée Agricole 5 Rue de Dorans Botans Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’Association l’Outil et la Vie d’Antan dans le cadre du Musée Agricole de Botans, organise un Troc Plantes devant le musée.

On pourra y trouver des plantes vivaces, des plantes d’intérieur, des plants de légumes et de fleurs.

Le dépôt des plantes se fera le samedi 25 Avril de 15h à 17h.

Les plans seront en pot, sachets, barquettes, étiquetés avec leur nom, hauteur et époque de floraison.

Y sont exclus les plantes protégées, prélevées dans la nature ainsi que les thuyas et les lauriers. Deux tickets seront remis en échanges de trois plantes différentes. Pour ceux qui n’ont rien à troquer, les plans seront vendus à partir de 50 centimes.

L’accès est libre devant le musée. .

Musée Agricole 5 Rue de Dorans Botans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 36 52 04 museeagricole.botans@free.fr

English : Troc plantes

